Viljandi linnakodanikud kõnelesid kaasava eelarve hääletuse kaudu ja ütlesid, et koertepark peab linnas olema. Konkursile ettepaneku teinud Toomas Linnu on häälesaagiga rahul, ent tunnistab, et ega hääled iseenesest tulnud, nende püüdmisega tegeles ta iga päev.