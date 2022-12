Jõulukuuskede ülevaade. Säravad ja maagilised jõuluaja pilgupüüdjad

Kahar ja külluslik kaunitar

Kuldselt särav ja rõõmsalt punav kahar kaunitar Uku kaubanduskeskuses pilke püüdmas Foto: Elmo Riig

Uku kaubanduskeskuse aatriumisse sisenedes ei saa pilku ära punaste ja kuldsete ehetega kaharalt kuuselt. Kõik detailid on keskuse juhataja Kristel Miileni sõnul sinna valitud koos kodumaise disainifirma Shishi töökate päkapikkudega ning neid on kokku koguni 500. «Peaaegu kõik need on klaasist,» märkis Miilen.

Ka jõulupuu on pärit Shishilt. «Kuuse ja kuuseehted saime valitud Viljandi tüdruku Aulega (Aule Andresson – toimetus), kes töötab Shishis. Käisime koos nende laos, valisime ehted välja ning sobitasime värvid ja lahendused kokku,» rääkis Miilen. «Igal aastal me ehteid vahetama ei hakka ja kõige uuema moega kaasas käia ei plaani.»

Juhataja sõnul on Shishi kunstkuused väga kvaliteetsed ja näevad loomulikud välja. Niisamuti ehted. «See on Shishi käekiri, et kuusel on ehteid rohkelt ning neid riputatakse nii selle peale kui sisse.»

Värvigammaks on valitud jõuluklassika: roheline, punane ja kuldne. Ehete valimise juures peeti silmas ka poe valgustust – üsna kuuse kõrval sirab punane valgus.

Miilen nentis, et jõulupuu ehtimisel saadi inspiratsiooni just aatriumist, mis tänavu valmis. «Me oleme eelistanud, et majas oleks üks kuusk, aga varem ei olnud meil sellist aatriumi, mis võimaldaks suurt kuuske. Nüüd on meil uus aatrium ja paremad võimalused.»

Jõulupuule on peale kuulikeste riputatud ka vanikuid ja ehteid kirjaga «Faith», mis tähedab inglise keeles usku. Jagugu meil seda kõigil – usku jõuluvanadesse, päkapikkudesse ja jõuluimedesse.