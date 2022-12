Vaba mõte ⟩ Sõnade taga on elud

Kipub meelest minema, et arvude, prognooside, uudiste ja teadaannete taga on päris inimesed tükkis oma elu, murede, kannatuste ja ahastusega. Kahtlemata just sellepärast tunduvad poliitikud ja nende jutt kohati nii eluvõõrad. Aastaid juhtivatel kohtadel või riigikogus töötanud takerduvad lihtsalt sellesse, et inimene, see mõtlemis- ja analüüsivõimeline, peab asju omal nahal kogema. Keeruline on seletada jõukatele inimestele, et kolmanda ja neljanda lapse toetus võib küll ilus olla, aga suurim probleem on tihti hoopis esimese lapse sündimise edasilükkamine.