Enne sula täitub püsiva lumikatte tärmin

Silmapiiril terendab küll sula, aga senise prognoosi põhjal see enne pühapäeva õhtut kohale ei jõua. Kas seejärel lumi täielikult sulab ning püsiv lumikate kaob, on iseküsimus. Igatahes pühapäeva hommikul võib tõdeda, et Viljandis on püsiv lumikate olnud 18. novembrist saadik.