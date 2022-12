JUUBEL ⟩ Sajad tuisku trotsivad õpilased ühendasid inimketiga kaks koolimaja

Et külmanäpistusi vältida, tantsiti ja lauldi ketis seistes ning rühm ettevõtlikke neide esitas kankaani. Mööda inimketti liikus omakorda tõrvik, mida kandsid kooli praegune direktor Kaija Kits, endine koolijuht Aavo Soopa ja Viljandi linnapea Madis Timpson. Timpson on ka kooli vilistlane ja vilistlaskogu esimees.

Õpilasi ja kooli töötajaid jagus nii pikaks ketiks, et see ümbritses üsna tihedas rivis kaks suurt hoonet. Kaija Kits kinnitas, et kõik läks kenasti hoolimata sellest, et tuul ja tuisk kippusid vahepeal tõrvikut kustutama.