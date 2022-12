Viljandi linnale kuuluv jäätmejaam asub linna külje all Viljandi vallas ning kaks omavalitsust on tulnud mõttele jaama ühiselt arendama hakata.

Kui kõik läheb hästi, töötab aastate pärast Viljandi külje all põhjaliku remondi läbinud jäätmejaam, mille eest hoolitsevad ühiselt linn ja vald.

Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin ütles, et esialgu on see kahe poole juriidiliselt mittesiduv kokkulepe, millega mõlemad saavad nüüd edasi minna.