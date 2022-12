«Jätate mainimata selle, lugupeetud minister, et see määrus annab ikkagi võimaluse ka COVID-i vaktsiinidega lapsi süstida. Miks te tahate tappa ja hävitada meie noort järelkasvu?» lõpetab kõrgepalgaline riigikogu liige Kalle Grünthal infotunnis mitu minutit kestnud segasevõitu jauramise. Tervise- ja tööminister Peep Peterson takerdub hetkeks ja küsib siis tasakesi: «Kas see oli protseduuriline?»