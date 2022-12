See kujunemine algab juba pärast sündimist ning on väga oluline, kes lapsi õpetab. Kuidas ja mida ta õpetab. Milliseid eesmärke seab ja mil moel neid ellu viib. Keskkond ning ühiskonnas valitsevad meelsused ja õhkkonnad mõjutavad olulisel määral, samas pole inimesehakatised sugugi iseseisvad ja sõltuvad palju teistest. Täiskasvanuna tuleb ühtäkki ise kõige eest vastutada ja see täiskasvanuks saamine tuleb kiiresti. Õnneks on inimestele antud mõtlemisvõime, mille abil olukorda analüüsida ning paremaks muuta, kui asjad hästi ei lähe.