Suur veeleke jätab Suure-Jaani ööseks veeta

Suure-Jaani Halduse vee- ja soojamajanduse insener Aivar Veeperv ütles, et veesurve on viimastel tundidel järjest vähenenud ja tõenäoliselt on selle põhjus suur leke, aga lume alt ei ole näha, kus see olla võib, ehkki terve linn on viga otsides läbi sõidetud.



"Avastasime selle alles täna pärast lõunat," rääkis Veeperv. "110 kantmeetrit, mis meil oli veevaru, on kõik läinud. Öösel ehk kogub ja päeval laseme uuesti vee torudesse, siis on päev otsa aega otsida. Äkki on probleemne koht tühjas majas, kus elanikke sees ei ole."



Kella 16.20 ajal arvas ta, et vett jätkub veel tunniks. "Jama on suur, aga juba on pime ja me midagi avastada enam ei suuda," nentis Veeperv.



Ta lisas, et varem või hiljem hakkab lekkekohast vett üles ajama, aga esialgu imbub see maa sisse. "Loodetavasti suudame homme vea avastada ja saame asja korda – nädalavahetus on ju peale tulemas," lisas ta.