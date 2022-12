Sooduskampaania tekitas tanklatesse järjekorrad

Kui suvel oli näha tanklates üle 2 euro küündivaid liitrihindu, siis nüüdse kampaaniaga langesid need 1,50 euro lähedale. Viljandi tanklates tekitas see kampaania järjekordi, milliseid ei ole enam ammu nähtud.

Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik sõnas pressiteate vahendusel, et see on enneolematu pakkumine, sest nii laiaulatuslikku kampaaniat, mis hõlmab kõikide Euroopa riikide Circle K teenindusjaamu, ei ole varem tehtud. "Pakkumine kehtis samal ajal Circle K jaamades üle terve Euroopa, kokku rohkem kui 2000 teenindusjaamas," ütles Vahtrik.