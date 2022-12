Kiriku juures tekitavad elevust lambad

Jaani koguduse õpetaja ja Viljandi praost Marko Tiitus ütles, et jõulumaad on tehtud kiriku juures juba mitu aastat ning nüüd kolmapäevast reedeni käivad seda uudistamas kooliklassid, kes on varem aja broneerinud. Laupäeval kella 10–16 on pääs vaba kõigile soovijatele. Kell 10, 12 ja 14 saab seal nautida etendust "Jõulutäht näitab teed".



"Saab kuulata klassikalist jõuluevangeeliumi lugu, oreli- ja kellamängu, meisterdada, küünlaid süüdata ja suupisteid nosida. Lammaste uudistamine kuulub ka sinna juurde," pajatas Tiitus. Ta lisas, et broneeringuid on mullusega võrreldes vähem – ju on jõulumaid avanenud palju.

Tiitus tuletas meelde, et evangeeliumi kohaselt sündis Jeesus Kristus loomalaudas. Traditsioone on erinevaid, aga osa väidab, et see võis olla koobas, sest omal ajal oli idamaades kombeks loomi sellises varjualuses pidada, või mõne võõrastemaja laut või tall. Sellistes lautades peeti omal ajal nii lambaid kui kitsi, kes olid peamised kariloomad.