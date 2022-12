Haigestumine on tõusuteel: nädala jooksul lisandus 804 gripiviiruse ja 2991 COVID-19 juhtu

"Enim on haigestunute seas alla viieaastasi lapsi. Haigestunute juurdekasv laste hulgas on peatunud, haigestumus kasvab peamiselt tööealiste arvelt," rääkis ta ja lisas, et gripiviiruse levik on murettekitavalt kiire.

Sadikova sõnul suureneb haigestumus nii grippi kui COVID-19-sse. Ta tuletas meelde, et need mõlemad on raske kuluga haigused, mille olulise ennetusmeetmena on kasutusel vaktsiin. Kui inimene on raskelt haigestunud mõnda ülemiste hingamisteede viirushaigusesse, tuleks võtta ühendust oma perearstiga või helista nõuandeliinil 1220. Mis tahes haigussümptomite esinemise korral tuleb vältida kontakte lähedastega ja püsida kodus, kuni sümptomid kaovad. Haigena ei tohi mitte mingil juhul minna tööle või kooli.