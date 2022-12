Kaks autot kraavis, laps radiaatori vahel ja hulk tahmapõlenguid. Päästjatel oli tihe tööpäev

Kella poole kahe ajal päeval said päästjad teate, et Viljandi vallas Alustre külas on auto kraavi sõitnud ja kaks inimest ei saa sellest välja. Päästjad aitasid inimesed sõidukist välja, kumbki viga ei olnud saanud ja nad jäid puksiiri ootama.