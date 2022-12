Transpordiameti ohutuse õpetaja auhinna pälvis Riine Ant

"Õpetaja Riine on ettevõtlik ja ideedest pakatav, kes on eeskujuks nii oma kooli töötajatele, õpilastele kui ka kogukonnale,"märgitakse selgituses. "Huvijuhina märkab ta enda ümber toimuvat ja kavandab oma tegevused vastavalt asutuse vajadustele. Tema ideed on kohati pöörased, kuid tulemused on seda väärt. Riine on inimene, kes alati avaldab oma arvamust ja selgitab, miks tal sellised seisukohad on. Konfliktide lahendamisel on ta tasakaalukas ja arvestab teistega, mis on ka liikluses ja liiklemises väga oluline aspekt."