Kadri Paas: rapsiva Robin Hoodi lapsikud seiklused

Kuid erinevalt Läänemetsast olen ma veendunud, et avalikku raha peab jagama võrdsetel alustel, kehtestatud reeglite alusel ja eelnevate salajas hoitud kokkulepeteta. Avalikus teenistuses töötades võib tunduda, et maksumaksja raha ei lõpe iial, vaid niriseb seinast lõputult, aga nii ei ole see varem olnud ega ole ka tulevikus.