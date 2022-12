Linna end sisse sättinud müüjad tähendasid kui ühest suust, et kuusemüük läheb suuremalt lahti 17. detsembril, aga eks ole ka varasemaid soovijaid. Kaubamaja taha kuusevaliku üles seadnud Rohekalda aiandi perenaine Kairi Kester rääkis, et eelmisel nädalavahetusel oli ta esimest korda Viljandisse müüma tulnud mõttega, et hakkaks kliente harjutama, kuid ostjaid kogunes päris palju.