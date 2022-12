Saepurusõnnik, mis tallidel üle jääb, on seni olnud suhteliselt kasutu kraam, sest taimekasvu turgutajaks see ei sobi. Kristiina ja Silver Liiv leiavad aga, et seda sobib suurepäraselt küttematerjaliks väärindada.

Foto: Erakogu