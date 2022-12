Tänavune gripilaine on raske, haripunkti on oodata jaanuaris

Meie naaberriik Läti kuulutas neljapäeval gripiepideemia alanuks, USA haiguste kontrolli ja tõrje keskus on andud teada, et sel aastal leviv gripp on raskekujuline, haiglasse jõuab enam haigestunuid kui tavaliselt. Et inimesed on COVID-19 pandeemia ajal õppinud või töötanud peamiselt kodus ega ole haigusetekitajatega kokku puutunud, on nende kaitsevõime tõenäoliselt nõrgenenud. Seetõttu haigestutakse kergemini, seda nii grippi kui ka teistesse hingamisteede haigustesse.