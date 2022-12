Üle poole tonni elektroonikat jõudis Viljandis vanarauda

Tema sõnul on oluline, et taaskasutatavad materjalid ei satuks kunagi olmeprügisse või loodusesse. "Vastutustundliku sorteerimise ja materjalide töötlemisega hoiame keskkonda ja käitume säästlikult. Samal põhjusel kutsub Kuusakoski nüüd kõiki üles alumiiniumist küünlaümbriseid koguma ja taaskasutusse suunama," lasus ta.

Eestis tuuakse iga päev turule umbkaudu 50 tonni elektroonikat ja kokku kogutakse sellest 60 protsenti. Kogutud vanaelektroonika töödeldakse ja eraldatud materjale on võimalik taaskasutada. Igas majapidamises on keskmiselt 72 elektri- ja elektroonikaseadet, millest 11 on katki või pole enam kasutusel. Eelmisel aastal tekkis maailmas keskmiselt 7,5 kilogrammi e-jäätmeid inimese kohta, aastaks 2030 kasvab see juba 9 kilole.