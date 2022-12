Morten Siht võttis Itaalias Euroopa tippudega mõõtu

Arvamus

Juhtkiri Aidata, kui vähegi võimalik

Emad ja isad tunnevad südamevalu isegi siis, kui nohune ja köhane laps nutuselt kurdab, et paha on olla. Tahaks ju aidata väikest inimest, aga ega see niisama kerge ole. Õnneks saab apteegist siiski üht-teist enesetunde leevenduseks osta, kuum tee ja mandariinid teevad ka ehk head. Täiesti võimatu on aga leppida teadmisega, et ravim on käeulatuses, aga kinni mõne seadusepügala või lihtsalt liiga kõrge hinna taga