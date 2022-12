Prognoositust lühemaks jäänud tuisk tõi päästjatele kaks väljakutset

Esmaspäeval kell 12.08 said päästjad teate, et lume ja tuule tõttu on Imavere ja Viljandi vahele jääval maanteel Jaska külas teele kukkunud suur puu, mis peatas mõneks ajaks liikluse. Kohale sõitsid Suure-Jaani päästjad, kes tükeldasid puu ja puhastasid sõidutee okstest.