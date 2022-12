Viljandi toidupanga koordinaator Heli Tamme ütles, et enam kui poolteist tonni toiduaineid on üsna tavapärane kogus.

"Kevadisel kogumisaktsoonil saime küll pisut rohkem ehk 1900 kilo. See on ka meie rekord. Eks praegune aeg ole ka teine, nii et tulemus oli täiesti arvestatav," rääkis Tamme. "Inimesed annetavad praegu igale poole, aga jätkus ka meile."