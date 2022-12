Keskerakond saadab valimisvõitlusse nii Jaak Aabi kui Priit Toobali

Eesti Keskerakonna juhatus kinnitas riigikogu valimisnimekirja Järva- ja Viljandimaa ringkonnas. Juhatuse liige, Viljandimaa piirkonna esimees Jaak Aab nentis, et üheksaliikmelises nimekirjas on pikaajalise poliitilise kogemusega riigikogu liikmeid, omavalitsustegelasi ja ettevõtjaid, kuid ka uusi nimesid.

"Keskerakonna nimekirjas on esindatud kõik ringkonna omavalitsused ning see annab valijatele kindlustunde, et kandidaat on piirkonna käekäiguga päriselt kursis," märkis Jaak Aab pressiteate vahendusel. "Järva- ja Viljandimaal on Keskerakonna fookuses inimeste toimetuleku parandamine, pensioni tõstmine 1000 euroni ning riiklikud investeeringud näiteks üürimajadesse ja tee-ehitusse. Samuti seisame tasuta ühistranspordi jätkumise ja astmelise tulumaksu eest, mis suurendab keskklassi sissetulekut kuni 1740 euro võrra aastas."