MUUSIKA ⟩ Arno Tamm sai oma sünnipäevaks valmis sooja sooloalbumi

""Soe" on plaat, mille keskmes soojad ja hubased kõlad ning isiklikud ja südamelähedased teemad. "Enamik albumi muusikast on kirjutatud akustilisel kitarril, mis on minu jaoks hästi sooja ja vahetu kõlaga instrument," kirjeldas Tamm albumi soojust. "Ka muusika produktsioonis märkasin ühel hetkel, et teen valikuid pigem vahetu ja isiklikuma lähenemise kasuks. Nii on siin plaadil tihti valitud dünaamiline ja aus esitus ülitäpse ja korrektse asemel."

Arno Tamm on lõpetanud džässmuusika eriala Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias ning on mänginud teiste hulgas ansamblites Paabel ja Estonian Voices. Autoriplaadi tegemise idee sündis heliloojal juba mitme aasta eest, kuid vahepeal on nii plaadi kontseptsioon, muusika kui ka maailm ise tohutult muutunud.

"Päris keeruline, samas tohutu põnev on olnud jälgida, mis toimub ümberringi ja mu enda mõtetes," ütles Tamm. "Samuti on hea olnud anda oma lugudele teatav ajaproov ja näha, millised tekstid ja palad kõnetavad mind ka nüüd, viis-kuus aastat hiljem."







Album koosneb kümnest loost, millest vanemad on kirjutatud aastatel 2016. ja 2017. ning värskemad tänavu sügisel. Plaadile jõudnud kümnest palast pooled on autori enda kirjutatud tekstidele, ülejäänud pool aga instrumentaalsed. Enamiku pillidest ja partiidest on autor ise sisse mänginud ja laulnud, kuid plaadil astuvad üles ka mõned külalised. Nii võib siit lisaks kitarridele ja lauluhäältele leida keelpillikvarteti, flöödi ja elektrikitarri partiisid. Ühes loos teeb kaasa Tamme seitsmeaastane tütar.







Arno Tamm - soe Foto: Plaadi Kaas