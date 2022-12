Pisikese Viljandi poisi elu päästva ravi tarbeks on saadud kokku üle 100 000 euro

Väike Kevin-Sander põeb üliharuldast geneetilist haigust, mis ilma ravita süveneb kiiresti: laps kaotab nägemise ja kuulmise, siis liikumisvõime ning lõpuks hääbub. Raviarstide hinnangul võiks lapse elu päästa ravim, mis kahjuks on väga kallis – 306 000 eurot. Esmaspäeva õhtul kuulutas Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, et annetajatelt on saadud 108 428 eurot ning Viljandi linnavalitsus toetas oma pisikest kodanikku 15 000 euroga. See võimaldab kallist ravi alustada

Haruldane raske ainevahetushaigus, mis Kevin-Sandril diagnoositi, on VI tüüpi mukopolüsahharidoos (MPS) ehk Maroteaux-Lamy sündroom. Kevin-Sander on praegu ainuke seda haigust põdev inimene Eestis. Kaks varem sama diagnoosi saanud last on meie seast paraku lahkunud.

Haigus põhjustab luude ja liigeste kahjustumist, nägemise ja kuulmise kadu, südamepuudulikkust ning siseelundite kahjustusi. Lisaks on limaskestade paksenemise tõttu lapsel oht nakkushaiguste või operatsioonide ajal lämbuda.

Kevin-Sandril on diagnoositud haiguse raske alavorm, mis tähendab, et ilma ravita jääb tema kasv alla 90 sentimeetri ning suure tõenäosusega ei saa ta kunagi tähistada oma kümnendat sünnipäeva.

Euroopas on müügiloa saanud ravim Naglazyme, mis Kevin-Sandri raviarsti ja geneetiku sõnul peataks haiguse kulgemise. Ravi on eluaegne, kuid prognoos hea, sest praegu ei ole pisipoisil arenenud välja ühtegi sümptomit peale varvastel kõndimise. See ravim annaks talle võimaluse suureks kasvada, käia tavakoolis ja elada nagu tavaline laps.