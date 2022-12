Kellele ei meeldiks jõulusära ja -helgus – kõik need vilkuvad tulukesed ja jõululaulud kaubanduskeskuses? Tegelikult on üpris palju neid, keda niisugune trall väsitab ja jõululaulu kuulmine raadionuppu keerama sunnib. Aga olgu kuidas on, sel aastal on ka Grinchidel omad jõulud: jalgpalli maailmameistrivõistlused. Kui jõulufilmid ei köida, siis Maroko ja Horvaatia vägiteod seniste maailma tippude vastu on tõmmanud kaasa elama küll.