"No näed siis, meil sajabki lund …" kostis kõlaritest Mari Jürjensi laul. Neil, kes on näinud filmi "Eia jõulud Tondikakul", võis see kohe vaimusilmas jooksma hakata. Samamoodi laulu saatel langes lund Viljandi Vabaduse platsil, kus peeti kolmanda advendi jõululaata "Oleme koos".