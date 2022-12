Kontsert kandis pealkirja "Jõulud Pauluses" ning selle juhatas sisse trompetitrio koosseisus Pärtel Rooks, Mattias Rahnu ja Kusti Mikelsaar (õpetaja Bert Langeler). Kõlas Jean-Joseph Mouret' "Rondeau". Järgnes Leigh Harline’i "When You Wish Upon a Star", mille kandis ette õpetaja Sirje Reinu juhendatav keelpilliansambel koosseisus Emma Teresa Tamberg, Kristiina Tsõtsin, Ade Sild, Reine Mardim, Mimi Beatrice Melin, Eva Mai Riin Viira ja Karl-Vahur Vingisaar, keda saatis klaveril Kristi Kärmas. Flöödiansambel koosseisus Johanna Paeglis, Lemmelill Sarv, õpetajad Ülle Sirkas ja Kristel Kutser (juhendaja Maimu Kaarde) esitas Franz Joseph Haydni "Serenaadi".