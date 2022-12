"Paaril viimasel aastal on meie jooksjate tulemused jäänud tagasihoidlikumaks, kui oleme lootnud ja eeldanud," nentis ta. "Sel aastal on põhjust olla mõnevõrra optimistlikum: kõik koondislased näitasid head vormi oktoobri lõpus toimunud Balti meistrivõistlustel ja on saanud vahepeal hästi harjutada. Võiksime olla rahul tulemustega vähemalt teise kolmandiku seas, kaotust võitjatele ei tohiks koguneda üle kolme minuti."