Aga kui parajasti on ehitustööd pooleli, tähendab see mõnikord ka seda, et tuleb ronida maa ja taeva vahele. Kui hommikune lume lükkamine hambaid kiristama paneb, siis lohutagem endid sellega, et vähemalt pole vaja katusele ronida. Sakala fotograafi terane silm tabas lumekoristuse Tartu tänava äärsel katusel neljapäeva pärastlõunal.