Viimased nädalad on möödunud haiguste tähe all. Sel nädalal on see täht kohe väga eredalt säranud. Tahad sööma minna? Ei saa: ukse peal on silt «Meie kokad on haiged». Noogutad ohates. Koolides on klassid pooltühjad, spordivõistlustel napib vahetusmängijaid, teatris jäävad väljamüüdud etendused ära. Apteekides on arstimid otsakorral, aga selles pole süüdi ainult haiguste aeg, vaid ka valmistamis- ja tarneraskused. Peaasi, et inimesed paanikasse ei satu ning riiulitelt asju igaks juhuks koju seisma ei ahnitse.