Nädala reform ⟩ Kõige muu varju jäänud hooldereform

Tõsi, ühest küljest kummitab vana hea küsimus «Aga kust me selleks raha leiame?». Teisest küljest ei saa lihtsalt olla vastuvõetav, et keegi jääb rahapuudusel hooldekodusse minemata. Jah, kui eakal näiteks lapsi pole, tulevad omavalitsused muidugi appi, aga neid inimesi, kes on pidanud valima vanema hooldamise ja töötamise vahel, on palju. Nii mõnigi on liiga jõukas, et kuskilt abi saada, ja liiga vaene, et suudaks hooldekodukoha eest maksta.