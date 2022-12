Muidugi oleks huvitav teada, kes ütles esimesena, et tähistame Viljandi linna 700 aasta juubelit. Kahjuks pole õnnestunud leida seda kõige-kõige varasemat dokumenti, millele viidata.

Üks sõnavõtt sellel teemal oli aga Viljandi Linna Rahvasaadikute Nõukogu 16. koosseisu neljandal istungjärgul 19. detsembril 1980. Seal ütles Viljandi Rajooni Kommunaalettevõtete Kombinaadi juhataja Jaan Akk: «Kolme aasta pärast, aastal 1983 saab Viljandi linn 700-aastaseks. Juba nüüd on vaja hakata kõigele mõtlema: mida tehakse ära oma ettevõtte heaks ja millised on plaanid linna heakorraks. Rahvasaadikutel palun teha see teatavaks oma asutustes ja ettevõtetes.»