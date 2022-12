Vaba mõte ⟩ Marko Suurmägi: Kui palju peab lund lükkama?

Ma olin neljapäeval kolleegi kirjutatud artiklist just lugenud, et Viljandi abilinnapea hinnangul oli linnas lumetõrjet tehtud päris hästi, kui ma autoga kaubamaja taha, Kaalu tänava äärde rajatud linna parklasse lumme kinni jäin. Võttis vanduma küll, eriti naaberparklat vaadates. See Viljandi Tarbijate Ühistule kuuluv suur ja nüüd tasuline parkla oli hommikul kella 7.40 ajal puhtaks lükatud, linnaparkla mattus lumme.