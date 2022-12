Kõrge postitasu ajab osa busse uuest aastast teisele poole maja

Lühidalt öeldes peaksid Tallinna tänava äärsest peatusest hakkama uuest aastast bussile minema need sõitasoovijad, kelle buss asub teele tööpäeviti enne kella 6.20 või pärast kella 21. Nädalavahetustel on hommikune piir kell 7 ja õhtul endiselt kell 21. Aastas liigub seetõttu uude kohta 4100 bussi väljumine.

Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhi Kaupo Kase sõnul tehakse seda põhjusel, et bussijaama väljumistasu on kerkinud juba enam kui nelja euroni ning vedaja peab kuskilt kulusid kokku hoidma. «Ma tean, et see kõik saab olema parajalt keeruline, aga põhjuseks on umbes 20 000 eurot,» nentis Kase.