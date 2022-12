HAIGUSED ⟩ Toidukohad sulgevad uksi, teater jättis väljamüüdud etenduse ära

Kesklinna hotelli uksele kinnitatud kirjas seisab, et kokad on haiged. Foto: Marko Suurmägi

Ometi polnud akadeemia kohvik sugugi ainus, kes kokkade ja teenindajate haiguse tõttu ajutiselt uksed sulges. Ka Viljandi kesklinnas asuva Grand Hotelli restoran lõpetas sel nädalal ajutiselt lõuna pakkumise. "Meie kokad on haiged," on kirjas hotelli välisuksele kinnitatud teates.

540 pealtvaatajat jäid ukse taha

Neljapäeval oli sunnitud Ugala teater ära jätma alles eelmisel nädalal lavale jõudnud lavastuse "39 astet" teise etenduse, sest näitleja oli haigestunud. 540 pealtvaatajat mahutav Ugala suur saal oli väljamüüdud. Ka novembri keskel tuli kahe näitleja haigestumise tõttu etendusi ära jätta ja mängukava ümber teha.

"Haigusi, mida talvehooajal ikka ette tuleb, on tavapärase sagedusega," rääkis Ugala turundus- ja avalike suhete juht Kätlin Sumberg. "Viimastel aastatel on lisandunud koroonaviirus, millega riikliku regulatsiooni järgi tuleb enesetundest sõltumata viibida teatud arv päevi isolatsioonis, ja selle võrra annavad viimasel kolmel aastal haigestumised rohkem tunda ja on mängukava muudatusi.”

Sumberg lisas, et viimasel kuul on ka teatris tunda A-gripi tugevamat kohalolu.

Nädala hakul kirjutas Sakala, et nohu ja köhaga palavikuhaigus on koolides jätnud klassid pooltühjaks ning puudujaid on kohati 40 protsenti. Jakobsoni kooli õppejuht Mari Kase meenutas, et praegune olukord koolis sarnaneb pandeemiaeelse ajaga, mil haiguste periood kestis oktoobrist märtsi lõpuni. "Pärast jõuluvaheaega, kui inimesed vähem kokku puutusid, oli mõneks nädalaks terveid rohkem."

Perearstide töökoormus on kasvanud hüppeliselt, sest haigestutakse perekonniti. Arstikabinetti helistajale vastab sageli automaatvastaja, paludes liinil olles oodata, või on liin püsivalt kinni.

Perearst Priit Ginter rääkis Sakalale, et koroona-aastatega võrreldes on viirusi rohkem. "Hetkel suhteliselt palju A-grippi, just noorte ja laste seas. Põevad kõrge palavikuga, lisaks on köha ja nohu. Kuid on ka muid kõrge palavikuga viirusi, mis on üpris sarnase käitumisega."