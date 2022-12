Aasta parima võrkpalluri valimisel on sõelal mitu Viljandi kasvandikku

Et aasta 2022 hakkab lõppema, on aeg välja selgitada möödunud hooaja parimad võrkpallurid. Eesti võrkpallitreenerid on rahvahääletuse valikusse nimetatud 20 naist ja 20 meest, kes paistsid enim silma kevadel lõppenud klubihooajal ja suvistes koondisemängudes. Teiste seas saab hääletada Viljandi võrkpallikasvandike Silver Maari, Kristiine Miileni ja Liisbet Pilli poolt.