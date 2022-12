Uuring tõestas Maalasti kuulumist Eesti vanimate inimasustuste hulka

«Kui viimase viikingiaegse kaevandikihi eemaldamine oli lõpukorral, siis paljastusid ootamatult puutumatul heledal looduslikul pinnasel katkendlikud tumedad jooned, muistse adra jäljed, eestlase «sõrmejäljed» ja identiteet,» mõtiskles ta. «Need esmapilgul tühised viirud tõendavad, et eestlased ei ole mitte kärbsed, kes täna sünnivad ja homme surevad, vaid üks vana ja visa rahvasugu, kes ammu juba maailmas elanud on ja ka pärast meid veel kaua kestab. Selline järjepidevus on aukartust äratav ja ka meie põlvkonnal oleks neilt palju õppida.»

Elu lend

Leidude poolest oli see aasta Gert Kallase sõnul vaikne, sest erilisi kaevamis- ja ehitustöid ta ette ei võtnud. «Küll aga sai õue all ära puhastatud ja raudkividega kindlustatud vana allikakoht, mille kohta Rahvusarhiivist ka arvatava pärimuse leidsin. Kõlab see nõndaviisi: Kõomaal Maalasti tagakülas räägitavat ühest varanduse pütist, mis hingab allika põhjas, ja ei saa keegi muu seda sealt kätte kui see, kes sinna mõrsja valges linikus viib ...»

Mis tunne on aga elada paigas, kus tegutsesid inimesed juba ajaloo koidikul?