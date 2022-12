Repliik ⟩ Sisend ja korv

Juhtusin lugema intervjuud, milles jäätisevabriku juht tõdes, et Saksamaal ja Inglismaal on toit juba märksa odavam kui meil. Liikusin hiljuti mõlemas riigis ja sai väisatud toidupoodegi. Tuleb tunnistada, et olin pisut jahmunud. Toit ei maksnudki peaaegu midagi! Eriti meie kauplustega võrreldes. Hinnad olid keskmiselt kaks korda odavamad. Kuidas on see võimalik? Kui keskmistest rääkida, siis Saksamaal on keskmine palk üle 3000 euro, Ühendkuningriigis läheneb sellele.