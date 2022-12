Heili Vaus-Tamm: naljad vaimse tervise teemal – õõvastav või vajalik?

Kas sellisel teemal võib üldse nalja teha?

Esiteks on sellist nalja raske teha, sest piir sobimatu ja sobiva vahel on õhuke. Teiseks tundub ehk õõvastav lõõpida teemal, mis on otseselt seotud eesti noorte number üks surmapõhjusega. Aga ikka teeme nalja ja mitte ainult meie. Peaasi.ee lehel märkasin lausa etendusvormi «Peaasi ajab naerma», sisuks improkomöödiad ja stand-up-etendused.

Kui sattusin tegema pühapäevakooli tundi noortele vanuses 12 aastat ja vanemad ning teemaks oli «Aidata või mitte», pakkus osa noori kriitilisel hetkel abi osutamist just kiiksuga pöördumise kaudu. Võib-olla sellepärast, et nii oli neil endal kuidagi turvalisem karmi teemaga suhestuda.

Aga see võibki tõhus olla. Meenub lausekatke Lutsu «Kevadest»: «keerab seieri ära». Ehk siis teeb midagi sellist, mis paneb asjadele hoopis teisiti vaatama. Risk on suur, sest lolli naljaga kaotad võib-olla aega ja see ei tööta. Aga äkki see just mõjub sellele, kes on oma peas kõik mõistlikud ja loogilised lahendused ammu kõrvale lükanud?

VILJANDI kultuuriakadeemias tuleb vaimse tervise sarjas ettekandele luguteatri etendus. Pole ideelt komöödia, aga kummalisel kombel saab naerda küll. Kui Tallinnas Fotografiskas seda etendasime, kirjutasid pärast Saksa gümnaasiumi noored, et naer võttis raskete teemade ootuses pinge maha.

Eks igas olukorras ole mingi annus huumorit või tragikomöödiat. Seejuures tulebki kõige teravam ja mustem huumor tihtipeale just nendelt, kes ise vaimse tervise hädadega kimpus on. Ning see, mida tõsiselt rääkides tihtipeale kuulda ei võeta, võib jõuda kohale hoopis nalja kaudu. Võib ju loota, et pealtnäha kergem ja lõbusam lähenemine lihvibki märksa madalamaks kõrge lävepaku, mis takistab teemasse süvenemist. Või siis näeb parasjagu omadega puntras olev inimene ka ise olukorras teatud koomilisust ja saab selle kaudu tõuke kinnisest ringist välja astuda. Päris suur osa vaimse tervise probleemidega kimpus olevaid inimesi ei taha ju tegelikult kõrvalist abi. «Jäta mind rahule!» kajab mul kõrvus.

Cultureforhealth.eu on rahvusvaheline võrgustik, mis

uurib üle Euroopa, milliseid

uusi vorme kultuur leiab, et praeguses kriisis ühiskonda aidata. Naljaetenduste üle ma statistikat pidanud ei ole, aga igatahes on see arvestatav ja täiesti uus liikumine meditsiinilise abi ja tõsise teavituse kõrval.