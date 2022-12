Rahvatantsutreener Maie Tammemäed tunnustati pikaajalise panuse eest

Maie Tammemäe on tegutsenud rahvatantsuõpetajana alates 1967. aastast. Tema tööandja on öelnud järgmist: "Ta on kohusetundlik ja nõudlik, valdab suurepäraselt metoodilisi võtteid rahvatantsu õpetamisel. Tema peen huumorimeel, sära ja vitaalsus on motiveerivaks eeskujuks erinevatele vanusegruppidele, kus kaovad vanusepiirid ja ühilduvad maailmavaated. Ta omab võimet panna õpilased tajuma ühtsustunnet ning meeskonnatöö olulisust. Talle on alati olnud väga tähtis rahvatantsualase tegevuse areng ja järjepidevus, ta väärtustab enesearengut ning on aktiivne valdkonnaalastel koolitustel osaleja."