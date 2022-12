Anzori Barkalaja: õiguste ja kohustuste aluseks on vastutus

Vastuskirjas rõhub volikogu esimees asjaolule, et minu ­eemaldamise põhjuseks on kolm järjestikust puudumist hariduskomisjoni koosolekult. Samuti annab ta mõista, et komisjonidest arvati samal põhjusel välja teisigi inimesi. See on selge vale, millele juhtis oma repliigis tähelepanu ka volinik Valmar Haava.