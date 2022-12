Viljandi linnapea Madis Timpson ütles, et jõulupreemia täpne suurus ei ole veel lõplikult otsustatud, aga see jääb 100 ja 200 euro vahele. Läbi on käinud ka mõte, et ehk jätaks preemia ajutiselt üldse maksmata. «Olen seda tõesti lähimate lahingukaaslaste ehk siis abilinnapeadega arutanud, ent inflatsioon on olnud nii meeletu, et lihtsalt ei ole südant täiesti ära jätta,» rääkis Timpson. «Me ei saa maksta nii palju kui varasematel aastatel, ent saame maksta natukene ning ehk on sellest inimestele abi. Jõulude ajal on ju väljaminekud enamasti tavalisest suuremad.