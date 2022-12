Raseduskriisi, leina- ja viljatusnõustajana töötav Tints oli sunnitud pärast oma esimese, emakavälise raseduse katkemist pöörduma lapse saamiseks viljatusravi poole. 14 rasestumiskatsest on ta lapse­ootele jäänud kolmel korral, kuid matnud kaks enneaegu sündinud last. Lisaks sellele, et tal on eemaldatud munajuhad, diagnoositi tal ka emakakaela puudulikkus. Vanemate rõõmuks on aga peres kasvamas nelja-aastane poeg.