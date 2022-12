Viljandimaa apteekides on haiguste laine ajal mõnest ravimist nappus, näiteks on otsa lõppenud üks variant laste palavikusiirupit. Siiski, nagu apteekrid ütlesid, ei too ravimite igaks juhuks kokkuostmine lahendust, vaid kui üks ravim on otsas, tasub küsida teist varianti, sest neid leidub.