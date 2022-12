Viljandi kunstikool ja Ugala avasid teatrimajas näituse

Ugala juht Garmen Tabor ütles, et teatrile on oluline teha loomingulist koostööd Viljandi asutuste ja inimestega ning pakkuda partneritele nende tegevuse ja loomingu tutvustamiseks oma avarat maja. "Viljandi kunstikool on üks hästi tore loomepesa ning praeguse koostöö puhul rõõmustab meid eriti, et kaasatud on lapsed. Mis passiks pühadeajaga veel paremini kokku kui laste looming?" rääkis Tabor.