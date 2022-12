Unistuste Kiirtee või midagi lihtsamat? Vald otsib teele uut nime

Leningradi tee kohta on vallavalitsus korraldanud nüüdseks juba mitu rahvaküsitlust. Esmalt uuriti, kas nime oleks vaja muuta, ning vastanud 158 inimesest 68 protsenti leidis, et on. Siis korjati ideevõistlusega võimalikke uusi nimesid. Nüüd on viis neist välja valitud ja nende seast saab valida parima.