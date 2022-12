Linna preemia kandidaate saab esitada aasta lõpuni

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on linna preemiad ideaalne viis silmapaistvaid inimesi ja nende tegusid tunnustada. "Nüüd on õige hetk oma ettepanekud teele saata ja seeläbi kaaslinlasi elutöö või aasta jooksul tehtu eest eriliselt tunnustada. Meil on kindlasti palju inimesi, kelle teod on märkimisväärsed ja tähendusrikkad. Aeg on neid märgata ja esile tõsta," ütles linnapea.