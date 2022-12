Kadri Linder: lasteaialastega pered kui vallaeelarves haigutava augu täitjad

PÕHJA-SAKALA vallavolikogu menetluses olevate eelnõude hulgas on ka määruse «Lastevanemate poolt kaetava osa määr» muutmise eelnõu. Esmapilgul võib-olla polegi selles eelnõus midagi veidrat: määrus on juba ligi viis aastat tagasi vastu võetud, vahepeal on olnud hüppeline hinnatõus kõigis majandussektorites ning vallavanem on andnud meedias selge signaali, et valla finantsseis ei ole kõige roosilisem.