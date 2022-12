Jaan Pehk annab rongis peatustest teada luulevormis

"Meie rongil kriimud silmad ja on päris palju võhma. Oleme me jõudnud Võhma." See on üks Elroni rongides jõulukuul kõlavatest teavitustest. Tegemist on muusik Jaan Pehki loodud heliklippide ja jõululuuletustega, mis annavad sõitjatele teada saabuvatest peatustest.